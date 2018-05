Toute la semaine, jouez en duel, faites un maximum de points pour vous sélectionner

et peut-être remporter votre journée détente à l’hôtel et Spa la villa K à saint louis

Avec cette offre gourmande et relaxante, pour deux personnes, vous profitez

D’1h d’accès au Spa (sauna, hammam et jacuzzi)

D’1 déjeuner ou dîner formule 3 plats – boissons comprises

Cette offre vous donne accès à l’espace Spa de l’hôtel****, où sauna, jacuzzi et hammam vous attendent dans un décor boisé moderne et très relaxant. Prélassez-vous et laissez-vous emporter par une musique douce, pendant que les bulles et la chaleur s’occupent d’évacuer vos toxines et votre stress.

villa K

Un repas 3 plats dans le restaurant/bar à vins La Cave, qui vous accueille dans une ambiance Bistrot-chic. Son décor unique, ainsi que sa carte des mets et des vins vous plongent dans un univers chaleureux qui vous fait apprécier les plaisirs gourmands de la vie.

villa K

Le plus petit score gagne le petit futé Strasbourg 2018 pour connaitre les meilleures adresses de la capitale alsacienne

Duel gagnant, 11h 12h30 sur France bleu alsace