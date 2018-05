toute la semaine, venez jouer en duel,

faites un maximum de points pour vous sélectionnez et remportez peut-être votre brunch et accès libre en illimité durant toute une journée pour deux personnes à l’espace Spa et fitness de l’hôtel Jenny à Hagenthal le bas dans le Haut-Rhin

Entièrement repensé cet espace offre des instants de détente et de bien être grâce à ses toutes nouvelles installations, à savoir : hammam, sauna, piscine intérieure chauffée à 28°C avec nage à contre courant, salle de massage seul ou à deux, salle de sport équipée de machines de cardio et de musculation.

hôtel jenny

http://www.hotel-jenny.com

Le plus petit score gagne le petit futé Strasbourg pour connaitre les meilleures adresses de la capitale alsacienne

Duel gagnant, 11h 12h30 sur France bleu alsace