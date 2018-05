Il n’y a rien de plus important qu’une maman,

alors remportez un coffret cadeau de la marque Anatopik, marque strasbourgeoise de vêtements et accessoires originaux et décalés

Pour la fête des mères, vous gagnez

- Un foulard

- Un joli petit miroir

- Un éventail

- Et un lot de badge

Plus qu'une marque, un état d'esprit. Des contes et légendes, des personnages insolites et fantastiques sur des vêtements féminins et ajustés. Un savoir-faire strasbourgeois au service de l'intensité et la diversité des couleurs des motifs

Spécialisé dans l’impression numérique sur textile, la marque Anatopik travaille avec des spécialistes de la région grand-Est. La marque a obtenu en 2017 le label Alsace pour sa création strasbourgeoise et son impression régionale

Retrouvez la marque Anatopik au centre commercial Rive étoile à strasbourg chez « pool party », une boutique éphémère, mais également chez une dizaine de revendeurs y compris le groupe Devianneet

Mais aussi sur www.anatopik.com

Le plus petit score gagne le petit futé Alsace 2018 pour connaitre les meilleures adresses de notre belle région