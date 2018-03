Toute la semaine, venez jouer en duel, et pour le meilleur score,

repartez avec votre pass musée, votre carte d'accès valable dans plus de 320 musées, châteaux, jardins et monastères en France, en Suisse et en Allemagne.

Le PASS-Musées offre l'accès durant toute une année tant pour les expositions permanentes que temporaires de tous les sites membres. Vous pouvez également emmener jusqu'à 5 enfants de moins de 18 ans au musée, et ce sans aucune obligation de lien de parenté.

www.museumspass.com

Le plus petit score repart avec le petit futé Strasbourg, pour connaitre les meilleures adresses de la capitale alsacienne

Duel gagnant, 11h 12h30 sur France bleu alsace