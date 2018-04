Toute la semaine, venez jouer en duel,

et remportez vos entrées pour les plus beaux musées Alsaciens : le musée Electropolis à Mulhouse, le musée Lalique et le musée du jouet à Colmar

lalique

Plongez vous dans l’aventure de l’électricité, retrouvez l’histoire de René lalique et de ses successeurs et retombez en enfance devant de superbes expositions de poupées et autres jouets

musée du jouet

Et le plus petit score remporte un CD de vos artistes France bleu préférés

Duel gagnant, 11h - 12h30 sur France bleu alsace