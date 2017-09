Durant le Festival de Loire, France Bleu Orléans et Mondovélo vous offrent un vélo électrique !

À l'occasion du Festival de Loire, France Bleu Orléans et Mondovélo vous offrent un vélo électrique Overbolt Urban de marque Lapierre, un superbe vélo d'une valeur de 1400 euros.

France Bleu Orléans et Mondovélo Orléans s'unissent pour vous offrir un superbe vélo électrique

Gagnez le vélo urbain électrique qui facilite vos déplacements en ville. Son cadre, spécialement conçu pour les déplacements urbains, est facile à enjamber et vous offre une position de conduite droite, confortable ainsi qu'un champ de vision optimal pour circuler au sein du trafic en toute sécurité. L'assistance électrique vous permet d'arpenter tous les recoins de la ville sans effort . Vitesse, facilité d'utilisation et style, voilà qui résume parfaitement l'Overvolt Urban.

L'Overvolt Urban N 100 : une finition exemplaire - © Cycles Lapierre

Le plaisir du vélo, sans les contraintes. Géométrie confortable et équilibrée, assistance électrique simple et efficace, cette version Overvolt Urban 100 vous mènera partout, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. La technologie E-Motion intègre une batterie de 400Wh pour toujours disposer de réserves suffisantes, même avec le porte bagage chargé. Alors à vous la ville et la Loire à Vélo !

Comment participer ?

Facile ! Rejoignez-nous sur l'espace France Bleu sur les quais de Loire et remplissez votre bon de participation. Le vélo sera exposé sur place pendant toute la durée du festival. Le tirage au sort aura lieu en direct le 26 septembre dans le 6h-9h en présence de l'équipe du magasin Mondovélo. La remise officielle au gagnant se fera au magasin Mondovélo.

Mondovélo vous offre ce vélo Overvolt Urban N 100

