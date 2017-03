Douzième édition 11 spectacles dont 3 en langue corse ou bilingues

Du 3 au 7 pour la « scène ouverte » et du 8 au 11 pour la « sélection officielle ». Vitrine de la production insulaire, nous confirmons notre objectif de promotion, d’outil de diffusion, de tremplin possible pour les compagnies hors réseau qui, malgré le talent et l’inventivité, ne parviennent pas à se frayer un chemin dans le maquis hermétique de la création nationale. C’est pourquoi, sans relâche, E Teatrale s’évertuent à rechercher, non seulement de nouveaux programmateurs pour la diffusion des pièces, mais également une presse toujours plus large et surtout plus impliquée dans la défense d’une création insulaire qui ne demande qu’à être connue pour être reconnue. Cependant, c’est avant tout le public fidèle du théâtre corse que nous voulons satisfaire par un programme alliant du théâtre contemporain et du répertoire, pour jeune et tout public, en langue française, et en langue corse. Du théâtre lié à l’improvisation, à la danse, à l’acrobatie, bref un panel qui témoigne de la vivacité de la création insulaire.

LES COMPAGNIES INVITÉES, dans l'ordre d'apparition en scène : Hélios Perdita, A Truppa, La cible, E Zizule, Tutt'in scena, Mines de rien, Ghjuvanetta, Théâtre expression, 1° Acte et Cap'in scena pour la scène ouverte. U teatrinu, Le cygne noir, Bis repetita, Les parvenus collectif, Locu teatrale, Stellabel, Théâtre point, Théâtre du commun, I Chjachjaroni, TeatrEuropa et Spirale pour la programmation officielle.

LES AUTEURS CORSES : Ghjacumu THIERS, Alexandre OPPECINI, Francis AÏQUI, Orlando FORIOSO, Lucile DELANNE, Emilie DEPOIX, Fanny ALFONSI, Saveriu VALENTINI, Théo KAILER, Candice MORACCHINI et Elise LANCEROTTO.

LES AUTEURS CONTEMPORAINS FRANCAIS et ÉTRANGERS : Matei VISNIEC, Karl VALENTIN, Armelle TRIBOUT-DUBOIS, Christian RULLIER, Bettina WEGENAST, Joseph CONRAD, Hans Magnus HENZENBERGER, Renaud WATWILLER, Guy FOISSY, Edgar Lee MASTERS, Dolorès WEBER, Nathalie PAPIN et Werner KOLK.

LES CLASSIQUES : Jean-Baptiste POQUELIN dit MOLIÈRE.