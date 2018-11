Ecoutez en exclusivité le nouvel album de Michel Polanreff

Gagnez votre console Playstation 4 avec France Bleu Périgord

On joue ensemble du lundi 12 au jeudi 15 novembre à 11h au « 24 gagnant » ! Qualifiez-vous pour la finale de vendredi sur France Bleu Périgord et gagnez votre console Sony Playstation 4 pour pouvoir jouer en famille et regarder vos films préférés