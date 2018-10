La place de la République à Metz accueille jusqu'au 11 novembre la 9è édition de la Fête de la bière et de la choucroute. France Bleu Lorraine vous offre vos repas. Ambiance festive garantie !

La place de la République à Metz accueille du 26 octobre au 11 novembre 2018, la 9è édition de la Fête de la bière et de la choucroute. Au programme, le thé dansant les après-midi, les animations musicales et les orchestres, la restauration, de midi à minuit en semaine et de midi à 1 h le week-end.

France Bleu Lorraine, partenaire de la Fête de la bière et de la choucroute de Metz, vous offre deux repas pour deux, boissons comprises

Pour gagner vos repas, pour deux personnes, boissons comprises, il vous suffit de vous inscrire dans le module de jeux ci-dessous avant le 26 octobre minuit. La dotation est valable pour l'édition 2018 de la Fête de la Bière et de la Choucroute à Metz.

La fête de la bière, crée le 17 octobre 1810 pour le mariage du futur roi Louis Ier de Bavière

Un mot d'histoire pour rappeler que la plus célèbre des fêtes de la bière se déroule à Munich en Allemagne. En 2013, elle a attiré 6,4 millions de visiteurs en seize jours. La fête commence par un défilé de plus de huit mille personnes portant le costume traditionnel : la culotte de peau pour les hommes et la robe à manches bouffantes et tablier de couleurs vives pour les femmes. Le public se rassemble dans de grandes tentes festives où il peut consommer de la bière en écoutant de la musique.

La bière allemande est vendue à l'intérieur de quatorze tentes géantes montées et décorées pour l'occasion, ainsi que dans des tentes plus modestes et dans les « jardins à bière » (Biergarten) attenants. La bière est servie en chopes d'un litre. Sous les tentes, des orchestres interprètent des chansons et musiques bavaroises traditionnelles, auxquelles viennent s'ajouter, vers le soir, des chansons à succès allemandes et internationales. Généralement le public, debout sur les bancs, reprend en chœur ces chansons.