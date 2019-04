ELDORADO, la 5ème édition de Lille 3000

Après Bombaysers de Lille, Europe XXL, Fantastic et Renaissance, poussez la porte de l’Eldorado en 2019 avec en invité d’honneur : le Mexique, ses artistes contemporains et la richesse de ses cultures populaires.

Du 27 avril au 01 décembre 2019, Lille 3000 atteint l'ELDORADO et invite le Mexique dans la Métropole Lilloise et dans la Région.

Cette fois, pour sa 5ème édition thématique, lille3000 joue la carte d’une saison Printemps-Été-Automne, de quoi permettre aux visiteurs de sillonner la région lors des beaux jours, avec une programmation ouverte sur l’extérieur.

Eldorado se déploie dans toute la Métropole Européenne de Lille (à ce jour, 86 communes participantes) et jusque dans la Région des Hauts-de-France.

Eldorado s’entend comme un mouvement tourné vers la mise en valeur de ce qui fait la richesse du territoire : ses habitants, leur capacité à inventer de nouveaux modèles pour mieux vivre ensemble, ses entreprises qui innovent pour une nouvelle économie, le maillage entre artistes, chercheurs, citoyens.

Eldorado comme un chantier pour encourager les initiatives individuelles ou collectives et les partager, expérimenter des lieux de vie et de rencontres.

Eldorado comme une quête d’un idéal à la portée de chacun.

Parade d’ouverture, métamorphoses urbaines, expositions au Tripostal, au Palais des Beaux-Arts, à la Gare Saint Sauveur et dans de nombreux lieux culturels partenaires, spectacles, jardins, street art, design, débats, gastronomie et événements inédits.

LE MYTHE DE L’ELDORADO

À l’origine, l’Eldorado (de l’espagnol el dorado : “le doré”), en référence à un chef de la tribu des Muisca, fut associé à une contrée fabuleuse d’Amérique du Sud que l’on croyait très riche en or et en pierres précieuses.

Ce mythe est apparu dans la région de Bogota en 1536. Il a rapidement été relayé par les conquistadors espagnols qui y ont cru sur la base du récit du voyage de Francisco de Orellana et dans le cadre du mythe plus ancien des cités d’or, qui était aussi largement diffusé à l’époque.

Ce mirage d’une contrée légendaire a alimenté sur près de quatre siècles une course au trésor et aux voyages effrénés.

Nous sommes nombreux à rechercher dans la vie l’ELDORADO !

Pour ouvrir les festivités, une Grande Parade vous attend le 27 avril dans les rues de Lille dès 19h30. Suivez les préparatifs puis le déroulement de la Parade avec France Bleu Nord en direct toute la journée.

En attendant la PARADE le 27 avril…

Ateliers Eldorado à la Gare Saint Sauveur :

Mercredi 10, samedi 13, dimanche 14, mercredi 17, samedi 20 de 15h à 18h

Dimanche 21 de 14h à 1hH

Création de masques mexicains, de Papel Picado ou d’Alebrijes, stands maquillage et de costumes…

Ouvert à tous !

La PARADE Programme :

Que la Fête commence ! (15h > 18h)

Dès 15h, venez vous préparer pour la parade avec des ateliers de maquillage, costumes, masques, couronnes de fleurs, le tout en musique avec les harmonies, les Mariachis, un flashmob Eldorado ou encore le Conte Machu Picchu…

> Gare Saint Sauveur :

Répétitions des harmonies de Boves et Villers-Bocage en acoustique sur l’esplanade (15h > 15h30)

> Place des Buisses (Gare Lille Flandres) :

Ateliers, répétition des harmonies (15h), concert du Mariachis Sabor a México (16h30)

> Place du théâtre (Opéra) :

Ateliers, Flashmob Babzumba (15h), concert du Mariachis Sabor a México (15h30), Conte musical Machu Picchu par 140 enfants de l’École Anatole France de Lille et la Musique de l’Infanterie de Lille (16h), Harmonie de Lesquin (17h30)

> Square Foch :

Ateliers, bar, foodtruck, concert de Mariachis Sabor a México (18h)

> Grand’Place :

Répétition des harmonies (15h)

> Gare Saint Sauveur :

Lancement officiel d’Eldorado : Vernissage, concert (17h)

PARADE D’OUVERTURE (Départ : 19h30)

Avec ses 800 mètres de long, la parade Eldorado, dont l’esthétisme a été confié à Art Point M, est composée de 5 chars (Dia de los Muertos, Frida Khalo, Alebrijes, Lucha Libre et Dansez !). En provenance directe de Mexico, de nombreux éléments de la Fête des Morts 2018 défileront également aux côtés des harmonies, des participants et danseurs amateurs et des compagnies professionnelles.

Il est encore possible de participer, de danser avec le Tire-Laine (voir en fin de page), ou de devenir volontaire !

Avec : Art Point M, le Ballet du Nord – CCN de Roubaix, la Cie du Tire-Laine, Hervé Brisse. Avec le Soutien de Acte Academie, Philippe Gonay Coiffeur, la Ville de Mexico, Ville de Puebla, El Volador, Artsumex, Romain Greco, le Musée d’Art Populaire de Mexico, l’État de Morelos.

LA SOIRÉE CONTINUE ! (22h > 01h)

Après la parade, le feu d’artifice orchestré par le Groupe F est tiré et ouvre la suite des festivités avec de multiples concerts, bals et DJ sets un peu partout dans la ville !

> Square Foch :

Concert Kumbia Boruka (22h), DJ set Big Buddha (23h),

bar, food truck et musique en continu

> Rue Nationale :

Soundtruck avec DJ El Frances (dès 19h), concert des Mariachis Cocula (19h30), Ukuleleboboys (22h)

> Grand’Place :

Mapping, La Banda de Oaxaca (19h30), Celso Pina (21h30), bal du Tire-Laine (23h30)

> Place du Théâtre (Opéra) :

Concert des Mariachis sabor a mexico (19h30), Dj set Dengue Dengue Dengue (21h30), DJ set Originale Batichica (23h30)

Cette page spéciale ELDORADO s’étoffera en fonctions des nombreux Rendez-vous de Lille 3000, à suivre ...