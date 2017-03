Embranchements Nancy 2017

Retrouvez "Embranchements" avec France Bleu Lorraine et la Ville de Nancy, du 19 au 25 juin au parc de la pépinière à Nancy.

Nancy est un pôle forestier de premier plan. La présence sur nos terres de grandes écoles et de centres de recherche dans ce domaine en atteste. Pour cette seconde édition d’Embranchements, l’ambition est de mettre en lumière l’implication de la ville et de la métropole dans la gestion de l’arbre.

Sur les chemins de la connaissance de l’arbre, un embranchement est une jonction. Nancy propose un carrefour sur les différents chemins de la connaissance. L’arbre se révèle, se raconte et s’expose dans la cité lorraine pendant toute une semaine, du 19 au 25 juin 2017.

Dans le parc de la Pépinière, la thématique “Arbre et Architecture” propose une vision originale. Comment habiter avec l’arbre, l’intégrer dans notre habitat, lui donner toute la place qu’il mérite dans nos vies ? Pour cela, des architectes, des scientifiques, des experts, des gestionnaires mais aussi des artistes et des plasticiens dialoguent pendant sept jours avec les visiteurs. Des interventions concentrent tous les regards vers la canopée et la biodiversité qu’elle recèle.

Embranchements

Parc de la Pépinière «Arbre et Architecture»

19 au 25 juin 2017

Colloque international

Jeudi 22 juin 2017, de 8h30 à 17h30.

Le sol est la racine de demain.

En quoi le sol urbain est-il différent du sol forestier ?

Comment améliorer la prospection racinaire dans un milieu hostile ?

En fonction du développement racinaire, quel sera le mode de sélection d’une essence bien adaptée ?

Demain, l’arbre s’installe en ville.

Quelles essences sont choisies en réponse aux évolutions climatiques ?

Comment prendre en compte l’architecture des arbres pour mieux les sélectionner ?

Quelle méthode pour évaluer la qualité de reprise des jeunes sujets ?

Pourquoi la taille de formation est-elle une séquence indispensable ?

Jeudi 22 juin 2017, à partir de 19h.

Olivier Jacqmin est paysagiste DPLG. Il exerce depuis vingt-six ans et innove dans le domaine du paysage. A l’occasion d’un dîner débat dans le grand salon de l’hôtel de ville, il détaille ses interventions toujours liées à l’existant et à la colonisation de l’arbre et de la forêt.

Vendredi 23 juin 2017, à partir de 8h30.

Demain, l’arbre a une valeur.

Quels services nous rendent les arbres ?

L’estimation financière est-elle un facteur de protection ?

Une « loi arbre » est-elle possible ?

Quels nouveaux rapports se créent entre les hommes et les arbres ?

Vendredi 23 juin 2017, à partir de 13h30.

Dans le parc de la Pépinière, site des journées grand public, trois tables rondes sont proposées, en extérieur, avec les conférenciers du colloque.

Le sol.

Le regarder et le comprendre autour d’une fosse pédologique spécialement aménagée.

L’architecture des arbres et la taille de formation autour de jeunes plantations.Les outils pour estimer la valeur d’un arbre et assurer sa protection.

Préinscription au colloque uniquement en ligne, suivez ce lien.

Un exemple de ce qu'il y avait lors de la 1ére édition :

Vidéo © Fréderic Bélot Radio France