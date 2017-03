Emission en direct du Café Joseph à Montpellier sur France Bleu Hérault

A l'occasion de la Comédie du RiRe, France Bleu Hérault est en direct du Café Joseph de Montpellier jeudi 23 mars de 11h à 12h30.

A l'occasion de la Comédie du RiRe, France Bleu Hérault installe ses studio au Café Joseph (3 place Jean Jaurès) à Montpellier. Venez assister aux émissions de France Bleu Hérault jeudi 23 mars de 11h à 12h30.

De 11h à midi, participez au jeu "le Grand défi" avec Hervé Carrasco entouré de Laurent Pit et David Baux. Un grand moment d'humour et de pitreries se prépare !

« LES INSTANTANÉS » DUO D’IMPRO est un spectacle entièrement improvisé à partir des sujets du public. Le public est donc à la fois auteur et spectateur de ce spectacle. A chaque représentation deux comédiens: David BAUX et Laurent PIT, vont se livrer à une expérience théâtrale unique. Leur but? Se surprendre autant qu’ils se surprennent. Vous en doutez ? Une seule façon d’en avoir le cœur net : revenir ! Ce spectacle a joué à guichet fermé durant le festival d’Avignon 2010, 2011 et 2014.

De 12h à 12h30 France Bleu Hérault Midi animé par Agnès Mullor et Hervé Carrasco. Invité: Jeanfi Janssens

Jeanfi Janssens - France Bleu Hérault © Radio France

One man détonant, l histoire d’un vrai Steward qui méne une double vie et embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France, aux passagers qu il sert sur ses vols, il se confie et nous conte l’envers d’un décor unique et délirant avec une autodérision et un sens de l’humour irrésistibles.Jean FI met une ambiance extraordinaire avec ses sketchs : « la chirurgie esthétique », « à Buenos Aires avec maman », « Recherche appartement avec Stephane Plaza »…

