Emission en direct pour la réouverture du marché de Noël de Strasbourg après l'attaque mortelle

Strasbourg, France

Cherif Chekatt, le tireur qui a fait trois morts et treize blessés mardi 11 décembre en soirée, au coeur de Strasbourg et de son marché de Noël, a été abattu par les forces de l'ordre jeudi soir vers 21h. C'est le soulagement pour tous les Strasbourgeois. Un peu avant la neutralisation du tireur, Christophe Castaner, ministre de l'intérieur, annonçait depuis Strasbourg la réouverture du marché de Noël ce vendredi 14 décembre dès 11h.

Emission en direct du marché de Noël de Strasbourg

France Bleu Alsace est au coeur de l'évènement et est en direct de l'espace du Lion's Club, Place Kléber, au pied du grand sapin, ce vendredi 14 décembre de 11h à 13h pour partager avec vous ce moment d'émotion pour toute une ville.

Nous recevons Robert HERRMANN, Adjoint au maire et président de l'Eurométropole, Alain FONTANEL, 1er adjoint au maire de Strasbourg, Bruno STUDER, député du Bas-Rhin, des artisans du marché de Noël comme Materne Hauck, boulanger, Yves Krencker, confiturier, Mathilde pour le vin chaud, et bien sûr, vous êtes les bienvenus pour témoigner et réagir à l'antenne (appelez le 0388251515) ou venez nous rejoindre sur place.

Roland Ries, maire de Strasbourg, est également l'invité de Frédérique Le Teurnier et Denis Faroud dans l'émission "Une heure en France" à 13h05.

Venez nous retrouver place Kléber avec Isabelle Chalaye pour célébrer la réouverture du marché de Noël de Strasbourg.