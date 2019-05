Emission spéciale en direct de Gouel Breizh Kemper sur France Bleu Breizh Izel, France Bleu Armorique et France 3

A l'occasion de la Fête de la Bretagne du 17 au 26 mai, France 3 Bretagne, France Bleu Armorique et France Bleu Breizh Izel s'associent et consacrent une émission spéciale à cet événement fidèle à l'identité et à la diversité du territoire en direct de Quimper ce samedi 18 mai de 10h00 à 12h00

Quimper, France

France 3 Bretagne, France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique vous donnent rendez-vous ce samedi 18 mai pendant 2 heures au cœur de Quimper, ville emblématique et capitale de la culture bretonne. Au rythme des danseurs et des sonneurs, dans une ambiance festive, elles vous feront vivre cet événement populaire avec de nombreux invités et directs musicaux.

Emission animée par :

Goulwena LE HENAFF et Mael LE GUENNEC pour France 3 Bretagne

Clément SOUBIGOU et Jérôme LEBRETON pour France Bleu

.

Les invités :

Jean-Michel le Boulanger , vice-président de la Région Bretagne

, vice-président de la Région Bretagne Ludovic Jolivet , maire de Quimper

, maire de Quimper Tristan Gloaguen , co-organisateur de la fête de la Bretagne à Quimper et directeur de la Confédération culturelle War’l Leur

, co-organisateur de la fête de la Bretagne à Quimper et directeur de la Confédération culturelle War’l Leur Pascal Jaouen , brodeur styliste

, brodeur styliste Nolwenn Corre , cheffe étoilée du restaurant L’Hostellerie de la pointe Saint-Mathieu dans le Finistère

, cheffe étoilée du restaurant L’Hostellerie de la pointe Saint-Mathieu dans le Finistère Jean Failler , écrivain

, écrivain Loïc Hénaff , directeur général de la société Hénaff, président de l'association Produit en Bretagne

, directeur général de la société Hénaff, président de l'association Produit en Bretagne Arno Elegoed , brittophone de l’année (lauréat des Prizioù 2019) et auteur du livre/CD Kan ar Bed

, brittophone de l’année (lauréat des Prizioù 2019) et auteur du livre/CD Kan ar Bed Maiwenn Raynaudon, journaliste au magazine Bretons

.

Les groupes de musique en direct :

Modkozmik , fest-noz.

, fest-noz. Kan ar bed avec Perynn Bleunven et Karim Belkadi,

avec et Morwenn Le Normand et Ronan Pinc

.

Quimper : Territoire en Fête Gouel Breizh Kemper 2019

Les 17, 18 et 19 mai 2019, la ville de Quimper va porter haut les couleurs de la Bretagne ! L’occasion pour la capitale de la culture bretonne de promouvoir la richesse du patrimoine culturel. Les festivités débuteront dès le vendredi 17 mai à 21h à la cathédrale Saint-Corentin par « Nevezadur », une création sur les poèmes d’Anjela Duval, interprétée par l’ensemble choral Kanerien Sant Meryn de Plomelin.

Le samedi 18 mai, place aux danseurs et aux sonneurs. La Confédération War’l Leur proposera trois temps forts : une déambulation traditionnelle dans les rues du centre-ville, puis un spectacle de rue intitulé Trans Breizh Express #2 sur la place Saint-Corentin réunissant plus de 600 danseurs. Et pour clore cette journée en apothéose, un grand fest-noz sera organisé au Parc des expositions Quimper Cornouaille en présence de nombreux artistes de renom de la scène bretonne actuelle. Une programmation qui mettra l’accent sur la diversité, la qualité et l’ouverture aux différents publics ! Un événement festif et populaire qui fera vibrer la ville de Quimper aux sons de la culture bretonne. L’après-midi sera aussi celle de 600 sonneurs des 20 bagads de 5° catégorie de Sonerion 29 qui organisera la cinquantième édition de leur concours aux Jardins de l’Evêché.

Enfin, le dimanche 19 mai, Ti ar Vro Kemper proposera un concert exceptionnel de Denez Prigent à la cathédrale Saint-Corentin. L’occasion pour l’artiste à la « voix d’or » de revenir à l’essence de son art : la gwerz. Pour prolonger la fête durant le mois de mai, Ti ar Vro accueillera le traditionnel fest-noz du Conservatoire, le Festival Sonik programmera 3 concerts au titre de la Fête de la Bretagne et les élèves de l’école Pascal Jaouen exposeront leurs créations dans les commerces du centre-ville, permettant de faire de Quimper un véritable “Territoire en fête”.

Programme Gouel Breizh Kemper 2019