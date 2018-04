Villers-Bretonneux, France

Chaque année, australiens, néo-zélandais et français se réunissent au mémorial de Villers-Bretonneaux dans la Somme pour célébrer l'Anzac Day. Du nom du corps d'armée australien et néo-zélandais la division (Australian and New Zealand Army Corps), l'Anzac Day est une journée de souvenir à la mémoire de ces soldats qui ont stoppé l'avancée des Allemands vers Amiens. La bataille coûte la vie à 1.200 hommes. Mais c'est une victoire décisive, à six mois de la fin de la Grande Guerre.

Cette commémoration s'inscrit dans les célébrations du centenaire de la Grande Guerre.

Ce mardi 24 avril, le nouveau musée John Monash, du nom du général Sir John Monash qui mena les forces australiennes sur le front en 2018, sera inauguré. Il permettra de comprendre le rôle de l'Australie et la Nouvelle-Zélande pendant la Première Guerre mondiale grâce à une technologie multimédia inédite.

En direct du centre John Monash pour l'Anzac Day

Emissions spéciales Anzac Day sur France Bleu Picardie :

mardi 24 avril de 16h30 à 19h en direct du Centre Sir John Monash pour découvrir toutes les facettes : historiques, numériques de ce nouveau musée ultra-connecté dont la "Galerie immersive".

mercredi 25 avril dès 5h30 et jusqu'à 9h avec la rédaction de France Bleu Picardie, vous pourrez suivre les commémorations de l'Anzac Day.

A lire aussi :