De quoi parle-t-on quand il s’agit d’Amour ? Une épineuse question que dissèquent Emma la Clown, extravagante et touchante, et Catherine Dolto, psychanalyste merveilleusement complice de son binôme. Elles jonglent entre rire et gravité, entre langage scientifique et familier.

De courtes interviews filmées d’éminents spécialistes, une grosse dose d’humour et un point de vue décalé sur le sujet les autorise très sérieusement à citer Jacques Lacan : « Aimer, c’est donner quelque chose qu’on n’a pas, à quelqu’un qui n’en veut pas ».

Dans cette conférence, Catherine Dolto et Emma la clown se demandent ce qu’est l’amour et l’état amoureux. Elles tentent de les disséquer, et pour ce faire elles ont fait appel à plusieurs scientifiques sous forme d’interviews filmées : Alain Decaux, historien célèbre, Etienne Klein spécialiste de physique quantique, Danielle Flamenbaum gynécologue taoïste, Patrick Viveret philosophe et deux ethnologues, Mikel Houseman pour la polygamie au Cameroun.

Elles ont également fait appel à un mathématicien statisticien qui les a aidées à établir un schéma qui décrirait le transfert d’énergie dans un couple (surtout si l’un des deux est dépressif…!).

Catherine Dolto (fille de la célèbre psychanalyste Françoise Dolto) haptothérapeute établit le parallèle entre la relation mère/bébé et celle que les adultes rejouent ensuite, et Emma apporte sa part de réflexion décalée pour aider les spectateurs à avancer sur le sujet… Pour finalement se demander si le moment qu’elles ont passées ensemble avec les spectateurs n’a pas déjà été un moment d’amour partagé.

Rendez-vous

"Emma la clown et Catherine Dolto : Le grand symposium, tout sur l'amour"

Samedi 24 février 2018

20h30

Le Metullum

Melle