En attendant les beaux jours ! du 11 au 18 novembre à Valognes

En attendant les beaux jours ! à Valognes dans la Manche est une manifestation culturelle autour du roman policier. Conférences, rencontres avec des auteurs, ateliers d'écriture, lectures concerts, énigmes à résoudre au cœur du petit Versailles normand sont au programme de cette première édition.

L’invité de l’évènement "En attendant les beaux jours !" est Nadine Mousselet auteure de romans policiers, première femme à avoir été éditée dans la collection polar des éditions Corlet. Elle a créé le personnage de Laura Claes, psycho-criminologue, qui enquête sur le territoire normand. "Bleu Pervers" son dernier thriller est sorti le 15 octobre 2017.

En attendant les beaux jours ! à Valognes, le programme :

Meurtre au petit Versailles normand : Samedi 11 novembre 2017 à 15h au départ de l'Hôtel-Dieu.

Une enquête criminelle dont vous êtes le héros. Votre investigation se fera sur toute la ville de Valognes. Animé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. Gratuit sur réservation au 02 33 21 62 70

Journée des auteurs: Dimanche 12 novembre 2017 de 10h à 18h à l'Hôtel-Dieu.

Accueil des auteurs autour de Nadine Mousselet. Conférence sur le roman policier par Nadine Mousselet (14h). Gratuit

Visite Conférence : Dimanche 12 novembre 2017 de 15h à 17h au départ de l'Hôtel-Dieu.

Affaires criminelles et exercice de la justice à Valognes, du Moyen-Age à la Révolution. Animée par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. 4€ / 2€ / Gratuit pour les -18 ans

Atelier d'écriture avec Nadine Mousselet : Lundi 13 novembre 2017 de 14h30 à 16h30 à l'Hôtel-Dieu.

Ouvert à tous ceux qui ont envie de s’initier à l’écriture du récit policier. Gratuit sur réservation au 02 33 21 62 70

Lundis du Trianon : cinéma lundi 13 novembre 2017 à 20h45

Polar Rock : Lecture Concert, mardi 14 novembre 2017 à 20h45 à l'Hôtel-Dieu.

Lectures d'extraits de romans noirs et polars d’auteurs contemporains comme Thierry Jonquet, Jean-Patrick, Manchette, Marcus Malte, Fred Vargas, Jean-Bernard Pouy... Lus par Frédérique Bruyas et accompagnés à la guitare électrique par Pierre-Jean Gaucher. Gratuit sur réservation au 02 33 21 62 70

Meurtre à la médiathèque : Mercredi 15 novembre 2017 entre 15h et 17h à la Médiathèque Julien de Laillier.

Un jeu d'enquête et d'énigmes à résoudre en équipe de 2 à 6 joueurs, pour les enfants. Un accompagnant nécessaire pour les plus petits. Gratuit.

Rencontres avec Jérôme Félix : Jeudi 16 novembre 2017 à l'Hôtel-Dieu.

Rencontres scolaires autour de Jérôme Félix, illustrateur de documentaires jeunesse et auteur de bandes dessinées. Il présentera son métier ainsi que sa passion.

Du sang au fil des pages : Samedi 18 novembre 2017 Entre 14h30 et 16h30 à la Médiathèque Julien de Laillier.

Un jeu d'enquête et d'énigmes à résoudre en équipe de 2 à 6 joueurs, pour les adolescents et adultes. Gratuit

Rosa Candida : Samedi 18 novembre 2017 à 20h45 à l’Hôtel-Dieu.

Un Récital littéraire d’après l’œuvre d'Ava Ólafsdóttir. Une pianiste et un comédien pour interpréter en mots et en musique toute la délicatesse et la subtilité de cette œuvre couronnée de nombreux prix littéraires. Réservation au 02 33 21 62 70 • 8€ / 6€ / 4€

