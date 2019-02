En attendant son ouverture, découvrez les médaillés du Salon de l'Agriculture

Cette semaine Isabelle Le Brun vous propose une rencontre avec des agriculteurs et artisans médaillés au Salon de l'Agriculture.

La vedette du salon 2019: Imminence, 5 ans, est née en septembre 2013 à Saint-Aubin dans l’Avesnois-Tiérache. Elle vit sur l’exploitation de Gilles Druet, au milieu d’un troupeau de 100 autres vaches de race Bleue du Nord.

Lundi 18 février Le domaine des Hauts-Vents à Saint-Ouen du Tilleul (27)

Depuis trois générations, au cœur d’un domaine du XVIIème siècle, la famille Caboulet perpétue la fabrication de produits de qualité : cidre ,pommeau, calvados, jus de fruits.

Alain Caboulet du Domaine des Hauts-Vents (27) © Radio France - Photo: Isabelle Le Brun

Mardi 19 février Le lycée agricole d'Yvetot (76)

Le lycée accueille en seconde, bac pro, bac scientifique, technologique et BTS gestion et développement local, industrie agroalimentaire et laboratoire.

Portes ouvertes samedi 9 mars de 14h à 17h

Les élèves du lycée agricole d'Yvetot participent au trophée national des lycées agricoles.

Gabriel, axel, marie claire, louise et lucas et la vache « jalousie » Lycée agricole Yvetot (76) © Radio France - Photo: Isabelle Le Brun

Mercredi 20 février La ferme des Peupliers à Flipou (27)

François Chedru, vétérinaire rural, reprend cette ferme familiale en 2007. Sa volonté est d’apporter un nouveau dynamisme à la Ferme des Peupliers tout en préservant les méthodes artisanales de fabrication. Ses leitmotivs la qualité, le goût et l’excellence. La pérennité de cette pépite est assurée par ses fils, Antoine & Edouard, qui préparent la reprise du flambeau.

La Ferme des Peupliers c'est 180 vaches laitières.

Edouard Chedru de la Ferme des Peupliers à Flipou (27) © Radio France - Isabelle Le Brun

Jeudi 21 février Les jardins de Milady à Blangy-sur-Bresle (76)

Véronique Crépin Les jardins de Milady à Blangy-sur-Bresle (76) © Radio France - Isabelle Le Brun

Vendredi 22 février Emmanuel Mary éleveur de moutons à Saint-Pierre-des-Ifs (27)

Emmanuel élève des moutons Hampshire qui seront pour la 19ème fois au Salon de l'Agriculture.

