En montgolfière : un voyage bien perché au dessus de la Cerdagne

Les passagers de la montgolfière et David au fond de la nacelle

France Bleu Roussillon vous propose un voyage à couper le souffle. Au départ de l'aérodrome de Puigcerda, on embarque à bord d'une montgolfière pour découvrir la Cerdagne comme vous ne l'avez jamais vue, à 3.000 mètres d'altitude. Des paysages somptueux et des sensations inoubliables.

Imaginez : une nacelle en osier, un ballon de 26 mètres d'envergure, des bouteilles de gaz qui crachent du feu et tout autour les montagnes de Cerdagne et de Capcir, couvertes de blanc !

A bord de la montgolfière © Radio France - David Rochier

Bienvenue à bord de la montgolfière de Jordi. Depuis près de 30 ans, ce catalan du sud, épris de liberté et amoureux de nos montagnes, propose des voyages d'exception pour découvrir la Cerdagne vue du ciel, en montgolfière à 3.000 mètres d'altitude. France Bleu Roussillon est montée à bord et vous propose de vivre en son, en image et en vidéo cette aventure inoubliable

Ré-écoutez le reportage de David Rochier à 3000 mètres au dessus des montagnes Copier

Pour vivre le voyage en image, regardez aussi notre petit résumé video en cliquant ici

Les flammes dans le ballon de la montgolfière © Radio France - David Rochier

Le départ se fait sur le petit aérodrome d'Alp, à côté de Puigcerda. Le voyage organisé avec la société Ozone, basée à Font-Romeu dure plus d'une heure, sans savoir à l'avance où les vents vous porteront.

L'équipage vue du ciel © Radio France - David Rochier