Ce samedi 20 mai, France Bleu Saint-Étienne Loire est en direct de la fête des fleurs et des produits du terroir à Riorges dans la Loire. Au cœur de la manifestation, votre radio installe ses studios au parc Beaulieu. Retrouvez-nous en direct de 10h à 12h30.

En direct

Depuis le parc Beaulieu, en plein cœur de la fête des fleurs et des produits du terroir, France Bleu Saint-Étienne Loire est en direct entre 10h et 12h30 ce samedi 20 mai.

Dans l'après-midi, entre 15h et 18h, rencontrez les animateurs et assistez à des démonstrations de rempotage, coupe, tressage.

La fête des fleurs et des produits du terroir

La fête des fleurs et des produits du terroir est organisée par la ville de Riorges et le comité des fêtes, traditionnellement le 3e week-end de mai.

La fête des fleurs et des produits du terroir rassemble chaque année plus de 20.000 visiteurs dans le parc Beaulieu, à Riorges.

Une centaine d’exposants est au rendez-vous et petits et grands peuvent profiter de nombreuses animations : tour du parc en poneys, manège, jeux en bois et structures gonflables, stand de jardinage sont au programme.

Retour sur l"édition 2016 en vidéo