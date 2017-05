En direct de la Maison de l'Alsace à Paris, retour en images

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous ont invité à rencontrer les alsaciens qui font briller notre région à Paris ce vendredi 19 mai en direct de la Maison de l'Alsace, sur les Champs-Elysées. Retour en images sur cette journée riche de belles rencontres.

Best of en images de la journée spéciale de France Bleu Alsace et France Bleu Elsass en direct de la Maison de l'Alsace à Paris.

Lancement de la journée avec l'équipe de France Bleu