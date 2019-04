En direct du Centre de découverte TERRE D'ESTUAIRE

Samedi 20 avril entre 16h et 19h

Cordemais, France

France Bleu Loire Océan s'installe au coeur du Centre de Découverte TERRE D'ESTUAIRE à Cordemais

À travers une immersion ludique et interactive plongez dans l’univers de l’estuaire de la Loire. Sur une surface de près de 2000m2, un parcours permanent, une exposition temporaire, des activités et ateliers pour les grands et petits, sans oublier le ballon qui vous mènera dans les airs.

L'estuaire de La Loire © Radio France -

Émerveillement garanti lorsque vous vous installerez confortablement dans nos canapés pour suivre l’épopée extraordinaire de la migration des oiseaux mais aussi celle des poissons… Sur le ventre ou sur le dos, c’est comme si vous y étiez !

Exposition TERRE D'ESTUAIRE -

Le parcours de visite vous dit tout sur l’origine de cet estuaire, la manière dont l’homme l’a utilisé et transformé au cours du temps. Ce territoire d’exception n’aura plus de secrets pour vous !

Le commerce du sel TERRE D'ESTUAIRE -

A l'occasion de l'inauguration du Centre de Découverte TERRE D'ESTUAIRE, France Bleu Loire Océan est en direct de Cordemais, samedi 20 avril de 16h à 19h.

Centre de Découverte TERRE D'ESTUAIRE