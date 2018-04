Saint-Louis, France

Le Forum du livre de Saint-Louis est l'un des plus importants événements littéraires du Grand-Est. Pendant trois jours, elle accueille plus de 250 auteurs nationaux et régionaux, plus de 100 éditeurs et 30 000 visiteurs sont attendus. Le président de cette 35e édition est le journaliste Pierre Assouline.

France Bleu Alsace est en direct des allées du Forum du Livre de Saint-Louis le samedi 14 avril 2018

Outre les séances de dédicaces, une programmation diversifiée est proposée au public : conférences, rencontres, débats, lectures, projection de films, expositions, animations pour la jeunesse.

Quatre prix littéraires y sont également décernés : le prix Printemps du roman, le prix des Romancières, le prix Jeunesse de la bande dessinée et le prix du Lys.

Horaires d'ouverture