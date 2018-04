Mulhouse, France

Le temps d’un week-end, le Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse devient le lieu de rendez-vous de tous les amoureux des plantes.

France Bleu Alsace est en direct du zoo de Mulhouse ce samedi 7 avril de 7h à 12h30, avec François Pinganaud, Caroline Paul et Jean-Paul le jardinier.

Dans l’écrin de verdure merveilleux du parc de 25 hectares, classé Jardin Remarquable, les visiteurs découvriront auprès d’une soixantaine de professionnels nationaux et internationaux, des espèces florales rares, des décorations de jardins et une multitude de nouveautés pour fleurir et décorer les espaces extérieurs et intérieurs.

Clématites, rosiers, plantes aquatiques, orchidées… un choix incroyable de plantes seront à dénicher durant tout le week-end.

Avec plus de 17 000 visiteurs, la manifestation accueille chaque année un public plus large, qui apprécie la diversité et la richesse des plantes présentées.

Animations sur stands, expositions, conseils et astuces de jardinage

sont également au programme de cette 13e édition du Marché aux Plantes de Mulhouse.

Rendez-vous les 7 et 8 avril de 9h à 18h.

Tarif unique de 7,50 € (entrée au zoo comprise) - gratuit pour les moins de 4 ans.