En direct du Morgenstreich, le carnaval bâlois avec France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Le carnaval de Bâle démarre de manière singulière avec le Morgenstreich. A 4h du matin, les cliques se mettent en marche aux quatre coins de la ville, à la lumière des seules lanternes qu'elles portent sur la tête et au son des fifres et des tambours. Près de 12 000 participants défilent dans la ville. Confettis, oranges, mimosa, roses, bonbons, et toutes sortes de choses sont distribués par centaines… par milliers de kilos! Dans les restaurants est servie la fameuse soupe de farine dont Simone vous confie la recette. Le carnaval de Bâle, c'est du 6 au 8 mars 2017.

France Bleu Alsace et France Bleu Elsass vous font vivre en direct le lancement du Morgenstreich, le fameux carnaval de Bâle, ce lundi 6 mars.

Jonathan Wahl sera dans les rues de Bâle dès potron-minet et vous fera vivre en direct l'ambiance particulière de ce carnaval. Rendez-vous sur les antennes de France Bleu Alsace dès 6h et sur France Bleu Elsass dès 7h.