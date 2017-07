France Bleu Hérault en direct du site des neufs écluses de Fonseranes de 10h à 12h30.

Après un an et demi de travaux les 9 écluses de Fonseranes rouvrent au public.

Cet ouvrage d'art, fréquenté par plus de 400 000 personnes chaque année, méritait bien ce grand "toilettage" : site le plus visité de l'Hérault, et 3e site patrimonial d'Occitanie, juste derrière le Pont du Gard et la Cité de Carcassonne... les 9 écluses de Fonseranes sont "Le Grand œuvre" du biterrois Pierre-Paul Riquet, créateur du Canal du Midi, au XVIIe siècle.

Retrouvez Pascale Orsini et Jean-François Pouget samedi 8 juillet en direct de 10h à 12h30.