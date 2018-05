On découvre notre territoire ensemble

Ce dimanche de 10h à 12h30 France Bleu Vaucluse installe son studio à Rasteau, village vigneron.

Au micro de Nathalie Mazet et David Peron découverte d'un territoire et de ses richesses et cet AOP des Cotes du Rhône.

Rasteau Village Vigneron © Radio France - RF

Perché sur les coteaux, baigné par le soleil et entouré par les vignes, ce petit village de chez nous renferme une multitude de trésors et un patrimoine unique, vestiges du passé.

Des ruelles de caractère aux ruines d’un château, quiconque n’échappe au charme de Rasteau. Terre de vins, Rasteau possède des perles, fruits de la nature et d’un savoir-faire reconnu. Vins rouges et Vins Doux Naturels font la renommée de l’appellation. Des vins à l’esprit généreux et d’une belle complexité, dans lesquels se dessinent toutes les couleurs du terroir; des vins de caractère, travaillés par de véritables mains de maîtres ; des vins d’Hommes, reflets de l’âme profonde et sincère des vignerons ; des vins Corps & Âme.

Un territoire vinicole riche de l'engagement et du savoir faire de ces acteurs : 59 caves particulières, 3 caves coopératives, 24 maisons de négoce

Rasteau territoire vigneron en chiffre © Radio France - Interhone

Dans cette galerie d’acteurs impliqués dans la destinée d’une appellation prestigieuse, nombreux sont ceux qui font corps avec leur terre, leurs terroirs et leurs vins. Comme eux, ils sont sincères et généreux. Ce qui les caractérise aussi, c’est l’union et la solidarité. Au village, bien sûr, tout le monde se connaît. On a bien souvent joué ensemble au foot dans les ruelles, avant de déguster les vins les uns des autres. En cas de coup dur, l’entraide fonctionne. Et même lorsque l’ambiance s’échauffe, à la Pagnol, on finit toujours par se mettre d’accord pour travailler en commun et organiser les grands événements qui ponctuent la vie de Rasteau et contribuent à développer la notoriété des vins. Rasteau, plus qu’un coin de paradis en Provence, c’est une bande. Avec ses piliers, ses nouveaux venus et ses fortes personnalités. Chacun a son caractère et son parcours. Leur point commun : la passion de la vigne et du vin.

On découvre Rasteau Ensemble, et on fait les chemins de l'escapade des gourmets ce dimanche 20 Mai en Direct sur France Bleu Vaucluse.

escapade des gourmets © Radio France - RF

Une fois par an, au cœur des Côtes du Rhône, dans le petit village médiéval de Rasteau, a lieu l'une des manifestations les plus attendues de l'année.

Au joli mois de mai, tel un pique-nique géant, l'Escapade des Gourmets réunit chaque année près de 2500 personnes.

Au cours d'une balade gourmande à travers les vignes et le paysage environnant, chacun se laisse porter par l'atmosphère chaleureuse et conviviale qui fait la réputation de Rasteau.



Le temps d'une journée, les vignerons viennent à la rencontre de tous ces passionnés de vin et du terroir rastelain, pour faire découvrir leurs vins dans une ambiance généreuse et festive, qui touche au coeur tous ceux ayant la chance d'y participer.