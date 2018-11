EN DIRECT VIDEO - Suivez le lancement des Lumières de Noël à Montbéliard

Montbéliard, France

Pour la 32e fois, les Lumières de Noël vont faire briller les yeux des petits et grands à Montbéliard. A partir du 24 novembre 2018 et ce durant 4 semaines, vivez la magie de Noël en Franche-Comté. La magie des illuminations, le marché de Noël, les animations, vous attendent pour passer un moment agréable en famille avant les fêtes.

Vivez l'inauguration des Lumières de Noël de Montbéliard en direct vidéo avec France Bleu Belfort Montbéliard

Rendez-vous le 24 novembre à 18h pour le lancement officiel des Lumières de Noël et c'est à vivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Belfort Montbéliard ou ici même. Lisa Gehanne vous invite à la suivre à la découverte des chalets du marché de Noël autour du Temple Saint-Martin. Et si vous la rencontrez avec son micro France Bleu, n'hésitez pas à partager vos impressions avec elle.

Le programme des Lumières de Noël 2018

L'Andalousie est l'invité d'honneur de la 32e édition des Lumières de Noël. C'est une découverte méditerranéenne que la Ville de Montbéliard souhaite faire découvrir aux visiteurs à travers une région riche pour sa culture, son artisanat et sa gastronomie. Au pied du temple Saint-Martin, ce sont plus de 160 artisans et producteurs qui vous proposent leurs produits. Les enfants pourraient croiser Père Noël, Saint Nicolas, Père Fouettard ou encore la Tante Airie, la bonne fée du Pays de Montbéliard. Spectacles de rue, concerts, patinoire, manèges, ateliers de Noël,... il y en aura pour tous les âges.