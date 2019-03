En exclusivité : les derniers noms des artistes présents au festival les 3 éléphants !

France Bleu Mayenne est partenaire du festival les 3 éléphants édition 2019, évènement musical incontournable en Mayenne.

Cliquez sur les noms en bleu pour plus d'informations.

Anaïs Leszcynska est une passionnée de vinyles partagée entre la scène Londonienne et locale. Ses sets nous font danser alliant vieux « Stricly Rhythm » et nouvelles sorties House et Deep House.

Caroline Chaspoul et Eduardo Henriquez, le couple infernal à l’origine du combo post-punk franco-chilien Pánico, évoluent depuis quelques années maintenant en duo sous le nom de Nova Materia. Après avoir calé deux EP, dont Aparece en sueños en 2015 sur le cool label Kill the DJ, Caro et Edu sortent aujourd’hui chez Crammed Discs It Comes, leur tout premier album. En physique d’abord, puis en digital le 28 septembre prochain.François Moreau pour les inrocks