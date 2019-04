EN IMAGES : le carnaval de Vitré se prépare

La 60e édition du carnaval des Gais Lurons de Vitré aura lieu ce dimanche 14 avril. Un événement très plébiscité par les Vitréens et qui attire des milliers de spectateurs dans les rues. Nous avons pu visiter le hangar des 13 chars du défilé, et assister aux derniers préparatifs avant le Jour-J.

Vitré, France

Le carnaval des Gais Lurons, c'est un peu une institution à Vitré. C'est la 60e édition ce dimanche 14 avril de cet événement festif qui rassemble des milliers de personnes dans les rues de la cité bretilienne.

En plus des déguisements, des groupes de musique et des chorégraphies, 13 chars entre six et neuf mètres de haut composeront le défilé carnavalesque. De nombreux thèmes seront explorés : l'Espagne, le French Cancan, Alice aux Pays des Merveilles, L'espace, les mondes de Jules Verne etc.

Cette année c'est un char en l'honneur de Johnny Hallyday qui ouvrira le défilé pour un hommage au chanteur décédé en décembre 2017.

En attendant les bénévoles et constructeurs finissent les derniers préparatifs dans le hangar des Gais Lurons, avant le Jour-J. Pour patienter, voici quelques photos de ce qui vous attend :

Un carnaval à la sauce Salsa ! Olé ! © Radio France - Maxime Bossonney

Les chars font entre six et neuf mètres de haut © Radio France - Maxime Bossonney

Des personnages colorés et festifs ! © Radio France - Maxime Bossonney

Un dernier coup de peinture pour le char "Alice aux pays des merveilles" © Radio France - Maxime Bossonney