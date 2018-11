EN IMAGES Les Mercredis de l'équipe de France de Judo à Tergnier

La saison 2018/2019 des Mercredis de l'Équipe de France de Judo est lancée ! Retour en images sur la première journée qui a eu lieu à Tergnier ce mercredi 28 novembre.

Première étape : Tergnier, le 28 novembre

La première étape des « Mercredi de l’Equipe de France » de la saison 2018-2019, qui fête ses 25 ans cette année, s'est déroulée le 28 novembre au Dojo départemental de Tergnier dans l'Aisne.

La journée a commencé à 9h30 par une rencontre des athlètes de l’Equipe de France avec des personnes en situation de handicap. Puis, à partir de 13h, 500 jeunes judokas ont participé à un entraînement animé par Frédéric Lecanu et dirigé par Cécile Nowak (championne olympique en 1992), Emilie Andéol (championne olympique en titre), Martine Dupond (triple médaillée de bronze aux championnats d'Europe1987, 1988, 1993), Cyrille Maret (vice-champion d'Europe 2017, 2018 et médaillé de bronze aux JO 2016) et Guillaume Chaine (champion de France 2014).

Jean-Claude Jehin, Président du comité judo de l'Aisne était l'invité de France Bleu Picardie Matin à 7h10

9h30

Les athlètes de l'Équipe de France à la rencontre de personnes en situation de handicap pour une séance d'initiation au judo

©FFJ

14h30

Près de 500 jeunes judokas participent à l'animation judo animée par Frédéric Lecanu, (ancien champion de France dans la catégorie des +100 kg). Un entraînement avec les athlètes de l'Équipe de France suivi par une séance de dédicaces et de photos.

©FFJ