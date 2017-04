En immersion au Seaquarium du Grau du Roi

Poulpes, murènes, méduses, poissons scorpion, poissons clown, poissons vache, raies, requins, otaries, phoques et tortues, cette semaine des Cévennes à la Méditerranée plonge son micro au milieu des 200 espèces marines présentes au Seaquarium du Grau du Roi.

7 espaces de découverte

Espace tropical

Espace méditerranéen

Espace mammifères marins

Espace muséographique dédié aux tortues

Salle multimédia

Le Carré de la pêche

Et unique en Europe, le Requinarium ! Pôle de 1000 m² sur 2 niveaux, entièrement consacré aux squales, alliant muséographie moderne et plus de 25 espèces de requins vivants. Préparez vous à frissonner... de plaisir.

Le Seaquarium, défenseur des espèces en danger

La mer a toujours fasciné les hommes. Les nombreuses espèces qui la peuplent suscitent un éternel émerveillement mais malheureusement nous participons, bien souvent involontairement, à sa détérioration alors que nous lui devons le plus grand des respects et la meilleure attention. Partant de ce constat, le Seaquarium du Grau du Roi et les plages privées allant de l'Espiguette à Villeneuve-les-Maguelonne se sont mouillés ensemble depuis plusieurs années pour sensibiliser le public à la protection des espèces les plus menacées de Méditerranée.

Cette semaine, Des Cévennes à la Méditerranée jette l'ancre au Seaquarium du Grau du Roi

Lundi 24 : En cuisine pour préparer le p’tit dej des otaries.

Mardi 25 : Les otaries et phoques passent à table.

Mercredi 26 : On surveille la qualité de l’eau qui alimente les bassins.

Jeudi 27 : Le travail des animatrices qui préparent une démonstration en extérieure (avec les otaries).

Vendredi 28 : On plonge nourrir les requins !

Des Cévennes à la Méditerranée, un reportage à découvrir chaque jour à 7h10 et 10h50 sur France Bleu Gard Lozère