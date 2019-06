EN LIVE - Table ronde à l'occasion des 24h du temps : la montre ne sert plus à lire l'heure, et alors ?

La CCI du Doubs et France Bleu Besançon vous proposent, ce 21 juin 2019 de 8h30 à 9h30, de suivre en live Facebook la table ronde avec les professionnels de l'horlogerie sur les enjeux et les perspectives du secteur horloger.

Suivez la table ronde sur l'horlogerie ce vendredi 21 juin 2019 de 8h30 à 9h30 en live Facebook sur la page de France Bleu Besançon et sur la page de la CCI du Doubs.

La table ronde se tient à la CCI du Doubs à Besançon, capitale historique de l'horlogerie en France, depuis plus de deux siècles. Besançon concentre, avec le Pays Horloger, de nombreuses entreprises sous-traitantes, des marques, des centres de formations, qui maintiennent et nourrissent savoir-faire et expertises. En Suisse voisine, où se situe le coeur battant de l'horlogerie de luxe dans le monde, 15.000 frontaliers francs-comtois contribuent chaque jour à la réussite d'un écosystème unique. L'horlogerie n'est pas que suisse, mais il faut bien l'admettre, elle est "d'abord suisse".

Les professionnels du secteur de l'horlogerie ont des difficultésà se faire une opinionsur la situation réelle des marchés, des marques, des acteurs, tant les allégations l'emportent sur les analyses. Experts et analystes aborderont sans tabou les transformations en cours.

Le programme

L'animation de la table ronde est assurée par Emmanuel Cugny, chroniqueur, éditioraliste économique à France Info. Quatre thématiques principales seront abordées :

La montre ne sert plus à lire l'heure, et alors ?

Demande, distribution : la course effrénée du numérique ? La clientèle chinoise ?

Une offre cartellisée ? Demain, toujours la domination des Majors ? Too big to fall ?

Et les hommes dans tout ça ? La formation au coeur.

