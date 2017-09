En marche vers le bonheur avec France Bleu Gard Lozère

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, le comité FFRandonnée Gard et France Bleu Gard Lozère fêtent la randonnée et les 70 ans des itinéraires GR sur le massif de l'Aigoual.

Trois circuits de 9 à 27 km et une rando santé sont au programme. Ils sont proposés par les associations Les Barrulaîres de St Martial, La Draille Viganaise, REValleraugue et Les Escambarles de Meyrueis, en collaboration avec la mairie de Saint-Sauveur-Camprieu.

Les circuits

: la Vallée du Bonheur, 17 km, 470 mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 8h30 à 10h30. Randonnée le samedi et le dimanche. Circuit blanc familial : le Sentier des morts, 9 km, 400 mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 9h à 10h30. Randonnée le samedi et le dimanche.

: le Sentier des morts, 9 km, 400 mètres de dénivelé positif. Inscriptions de 9h à 10h30. Randonnée le samedi et le dimanche. Circuit santé 6 km accompagné, départ groupé à 11h.

Les 16 et 17 septembre, FFRandonnée Gard et France Bleu Gard Lozère fêtent la randonnée - J. Carrot

Les animations

Marche nordique, démonstration le samedi de 14h à 17h et randonnée de 10 km le dimanche (sur inscriptions).

Marché du terroir.

Stands du Comité et de ses partenaires.

Tombola gratuite.

Vin d’honneur le samedi à 18h.

Possibilité de visites de l'Abîme de Bramabiau (tarif préférentiel sur présentation du bon remis à l’inscription) et du Météosite du Mont Aigoual.

Repas tirés du sac : pensez à votre pique-nique !

N’oubliez pas eau, chapeau, vêtement de pluie. Soyez bien chaussés !

La 29eme fête de la randonnée, les 16 et 17 septembre à Saint-Sauveur-Camprieu, un événement France Bleu Gard Lozère !