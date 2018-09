Combourg, France

9h : Top départ

Les coups de sifflet retentissent dans la campagne de Combourg. C’est le signal de l’ouverture de la chasse. Tony Sourdin, le président de l’association des jeunes chasseurs d’Ille-et-Vilaine, fait descendre de la voiture son chien Lascot, jeune setter anglais tout excité par cette première sortie. Ce duo est accompagné de Bernard et Julien, ainsi que de leurs épagneuls… Bretons évidemment.

Au menu aujourd’hui, du "faisan commun ou obscur, des perdreaux bruns et gris, et du pigeon ramier" explique Tony Sourdin. Encore faut-il les débusquer.

Les derniers préparatifs avant l'ouverture © Radio France - Maxime Bossonney

9H20 : Première prise

Au détour d’un champ de maïs, une ombre vivace surgi de derrière les épis. Soudain un, bruit sourd déchire la campagne encore endormie. Tony a dégainé. Avec son fusil de chasse calibre 16, il vient d’abattre un coq faisan qui ne voulait que déployer ses ailes. "Hop le premier de la saison" se réjouit-il.

Les champs de maïs sont des viviers à gibier © Radio France - Maxime Bossonney

Mais Tony n’est pas là pour tuer : "Je suis un passionné, un amoureux de la nature" dit-il. Soucieux des règles et du respect de son environnement, il ramasse ses cartouches usagées, et respecte aux pieds de la lettre les quotas et limites fixés par la fédération de chasse.

Bernard et Julien partagent cette philosophie. Au final, la chasse est surtout l’occasion, pour eux, d’une balade entre amis.

La patience est le maître-mot du chasseur © Radio France - Maxime Bossonney

9h30-11h30 : Hécatombe chez les perdreaux

Au fil de la matinée, les coups de fusil se multiplient. Les champs en friche deviennent alors le terrain de jeu d’un cache-cache entre oiseaux et chasseurs, au son des sifflets et de la battu qui a lieu, à quelques kilomètres de là. Mais à la fin, c’est toujours le chasseur qui gagne. Au total : deux perdreaux et deux faisans seront tués ce jour-là. Sombre jour pour les gallinacées.

A la croisée de deux chemins de terre, profitant d’une pause bien méritée, Tony, Bernard et Julien débattent sur l’avenir de la chasse. "En Ille-et-Vilaine, on perd chaque année près de 400 permis de chasse, c’est une baisse importante" se désole Tony Sourdin. En plus de la baisse des effectifs, les chasseurs souffrent aussi d’une mauvaise image, à cause notamment des accidents de chasses : 113 accidents de chasse dont 13 mortels la saison dernière. "Des accidents il y en aura toujours " concède Tony. "Mais comparé aux nombres de chasseurs en France, c’est infime !".

Le perdrix gris n'est pas l'oiseau le plus facile à repérer © Radio France - Maxime Bossonney

Le coq faisan est reconnaissable par son plumage © Radio France - Maxime Bossonney

12h : Fin de la partie

Il est désormais l’heure de baisser les canons, et de laisser la faune se remettre du passage du trio. "C’est une très belle ouverture" estime Tony Sourdin, "cela annonce une belle saison".

Et en attendant d’aller chasser le pigeon l’après-midi, Tony, Bernard et Julien ne manquerait pour rien au monde, le traditionnel petit apéro de midi !