Les Aériennes, festival de musique grand public et festif au cœur de l’été lozérien, revient les 11 et 12 août 2018 pour une nouvelle édition sur l'aérodrome du Causse de Mende.

Samedi 11 et dimanche 12 aout 2018, l’aérodrome de Mende accueille la 2eme édition du festival Les Aériennes pour deux soirées de concerts à la belle étoile.

La programmation

Samedi 11 août : Danitsa en concert gratuit sur la petite scène du village.

A partir de 18h sur la grande scène : General Elektriks, L.A. Salami, LYS et Steve Hewitt (Placebo), Mat Bastard, K.D

en concert gratuit sur la petite scène du village. A partir de 18h sur la grande scène : Dimanche 12 août : Témé Tan en concert gratuit sur la petite scène du village.

A partir de 18h sur la grande scène : Calypso Rose, Mike Love, Kobo Town, Clément Bazin, Jive me

Le village du festival

Samedi 11 et dimanche 12 août à partir de 11h. Zone en accès libre (accès non soumis à la présentation du billet d'entrée aux concerts).

Un moment convivial en famille ou entre amis dans le village du Festival : spectacles, ateliers artistiques, marché local et artisanal, bar et restauration.

La zone de turbulence

Pour cette deuxième édition, la zone de turbulences prend de l'ampleur ! Découvertes et initiations aux nombreuses activités du village du festival : escalade, slackline, golf, tir à l'arc, grimpe d'arbre, roller bubble, trampoline, sauts sur airbag de freestyle,exposition de modèles réduits, simulateurs de vols, baptêmes de l'air...

Le festival Les Aériennes, 2eme édition, samedi 11 et dimanche 12 aout, Aérodrome du Causse à Mende, un événement France Bleu Gard Lozère !