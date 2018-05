A l'occasion de la finale du championnat de France de handball féminin Brest - Metz Handball, France Bleu Lorraine vous offre le maillot de la joueuse Ana Gros.

France Bleu Lorraine, partenaire du Metz Handball !

On prend les mêmes et on recommence !

Comme l'an passé, c'est face à Brest que les filles du Metz Handball joueront leur titre de Championnes de France de handball féminin. Match aller de cette grande finale mercredi 23 mai à 20h30, à Brest et finale retour, aux Arènes de Metz cette fois, samedi 26 mai à 20h30.

Deux matches à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine dès 20h00 avec Cédric Lang-Roth aux commentaires.

Gagnez le maillot de la joueuse Ana Gros

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le 26 mai, 23h00.

Un cadeau pour le moins exceptionnel : Ana Gros est l'une des meilleures buteuses du Championnat, également élue meilleure arrière droite de la Ligue des Champions...et c'est surtout le dernier maillot messin de la joueuse qui a annoncé qu'elle quittera le club à la fin de la saison.

