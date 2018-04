Le festival Terres de Paroles met à l’honneur la littérature contemporaine et ses résonances avec tous les arts : le théâtre, la musique, la danse, le cinéma…

Au printemps, le festival Terres de Paroles fait escale dans une vingtaine de communes en Seine-Maritime, avec des lectures, des spectacles, des performances… Une invitation au cœur des campagnes et des villes à la découverte de la création contemporaine.

En 2018, vous retrouverez les désormais « incontournables » du festival : le Prix Terres de Paroles, la Grande Académie de Printemps, mais également de nouveaux temps forts comme le Salon , les Days Off et les 24 heures Duchamp…

Le Salon: un salon littéraire pour lequel seront présents : Jean-Baptiste Andrea, Emmanuel Brault, Emmanuelle Favier, Charlotte Pons, Sébastien Spitzer et Hélène Zimmer. Entre lectures et entretiens, le salon va à la rencontre de ces six nouveaux écrivains pour comprendre, au-delà de l’oeuvre, quel chemin les a amenés à publier leur premier roman. C’est un après-midi ouvert à tous, grands et petits lecteurs samedi 7 avril salle Reggiani au Tréport.

Les Days Off se proposent de vous emmener le temps d’une journée dans un lieu méconnu et remarquable, pour prendre le temps de rencontrer autrement les littératures et les écrivains d’aujourd’hui.

Téléchargez le programme du festival Terres de Paroles

Billetterie : 02 32 10 87 07