En voiture : journée spéciale métro sur France Bleu Paris

Le 07 juin sur France Bleu Paris, le métro, c'est trop !

On le connait tous, on l'aime, on le déteste, on y a trouvé l'amour et on y a perdu son &écharpe : le métro fait partie de la vie de tous les transiliens. Nous avons tous des souvenirs liés à une station, une époque, une situation mais on ne connait pas toujours ce moyen de transport.

Au long de la journée du 07 juin, nous venons à votre rencontre, mais aussi à celle de ceux ceux qui permettent le fonctionnement au quotidien . Ceux que l’on croise tous les jours, parfois sans les voir.

En voiture !