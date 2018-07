L'agenda de vos sorties et Bio,Festif,Mécanique et en Musiques !

Festi Bio samedi à Verteillac

à partir de 14h00 marché de producteurs bio avec plus de 30 producteurs pour découvrir, s’informer, gouter, acheter des produits bio locaux– Des ateliers cuisine pour enfants de 14h à 16h suivit d’un atelier plantation pour enfants, atelier d’œnologie, atelier gastronomique à 19h musique avec Samba Garage avec leurs percussions, 21h30 Anem Trio vous fait redécouvrir le Bal Trad ,un mélange entre traditionnel et contemporain. Festi Bio dans la ferme du Château de la Meyfrenie à Verteillac,entrée et animation gratuites

Les Marchés de nuit de samedi

A Antonne à partir de 18h00 marché de nuit gourmand et festif, restauration sur place, à 21h00 show laser, canon à neige, écran géant, spectacle gratuit

Au Bourg de Coulounieix-Chamiers marché de nuit gourmand et artisanal (apporter vos couverts) à partir de 19h animation musicale et démonstration de danse country rendez-vous dans la cour de l’école Louis Pergaud

Sport mécaniques

A Badefols d’Ans Trophée de France Auto/Cross/ sprint car ,salon de la voiture électrique & hybride sur le circuit de Feyte tout le week-end salon et démonstration de voitures électriques et hybrides comprenant des essais gratuits pour le public.

A Trélissac samedi Moto-Cross Nocturne organisé par le MC des Deux Rives. Championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine de Motocross.

Catégories 65cc – 85cc – Show et feu d'artifice,ecran géant Buvette et restauration sur place. Essais à 14h. Première manche à 16h jusqu’à minuit .Rendez à l’Espace de Liberté Franck Grandou

Musiques dimanche

A Bergerac chants basque avec Indara en l’église Notre Dame à 16h

A Périgueux concert de violon à la Cathédrale Saint Front à 15h, concert des jeunes violonistes de Périgueux et Sarlat (3-16 ans) entrée gratuite

A Périgueux Dedans Dehors journée musiquo ludique conviviale avec concerts, manège, ateliers spectacles jeune public, buvette et restauration sur place .C’est de 16h à 23h sur le parking de la salle du Sans Réserve (route d’Angoulême) ainsi qu’en bas des immeubles du Toulon, c’est gratuit