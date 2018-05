Mercredi 16 mai nouvel enregistrement du jeu "L'Académie d'Oc" de France Bleu Occitanie, rendez-vous dès 17h30 dans la salle des mariages de la mairie de Rodez (12) en compagnie de Sylvain Lecas.

Venez participer à la nouvelle émission de France Bleu Occitanie "l’Académie d’Oc" qui se veut ludique permettant de partager des moments festifs tout en mettant en avant les villes et les villages d’Occitanie. Rendez-vous dans la salle des mariages de la mairie de Rodez le mercredi 16 mai à 17h30 où Sylvain Lecas recevra 5 invités Ruthénois pour évoquer les différents aspects attractifs de la ville de Rodez : Philippe Beaujean et ses attelages au haras du domaine de Combelle, Clément Batut, patron de la Patisserie Clément et le conservateur du Musée Soulage, Benoît Decron ...

Cinq candidats sélectionnés dans le public tenteront d’intégrer l’Académie d’Oc en répondant aux questions de l’animateur pour décrocher, toujours dans la bonne humeur, le titre suprême d’académicien ! Venez ainsi passer un moment original et convivial en compagnie de l’équipe de France Bleu Occitanie qui vous attend avec des cadeaux aux couleurs de la station.

France Bleu Occitanie à Rodez sur 106.2

Depuis le mois de décembre France Bleu Occitanie fait évoluer sa zone de couverture avec l'apport de nouveaux émetteurs. La station du réseau France Bleu part ainsi à la rencontre de ses nouveaux auditeurs avec ce jeu qu'est "l'Académie d'Oc".

Sylvain Lecas pour l'Académie d'Oc © Radio France - Pierre Galibert

