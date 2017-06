Enregistrez nos nouveaux "Jingles Villes" et gagnez des cadeaux France Bleu Provence !

Il est temps de renouveler nos jingles, ceux dans lesquels VOUS, les auditeurs de France Bleu Provence, portez les couleurs des villes et villages de Provence !

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet, Cédric Frémi, l'animateur de vos fins d'après-midi et de votre info-trafic, part à votre rencontre pour enregistrer les fameux "Jingles Villes" de France Bleu Provence, ceux que vous entendez chaque quart d'heure après les publicités.

Avec vos plus beaux accents et surtout le plus grand des enthousiasmes, donnez votre voix et donnez de la voix ! ET SURTOUT, venez accompagnés : à deux, trois, quatre personnes ou plus, avec vos amis ou votre famille.

En échange, vous repartirez avec un cadeau France Bleu Provence (stylo, bloc-notes, chapeau de paille, porte-clé lumineux...) à condition de faire partie des plus rapides à le rejoindre.

Les "Jingles Villes" ?

Ne vous inquiétez pas, Cédric vous dira quoi dire ! Exemple : "A MARSEILLE, le Cabot, Sainte-Marguerite, Mazargues... ET FRANCE BLEU PROVENCE !"... et voici que cela pourrait donner :

Projet de "jingle villes" pour la rentrée, exemple d'Aix-en-Provence Copier

Quand retrouver Cédric Frémi ?

LUNDI 24 JUILLET

de 8h20 à 9h à Gardanne , parking en contre-bas de la Gare SNCF

, parking en contre-bas de la Gare SNCF de 9h35 à 10h10 à Roquefort-la-Bédoule , parking de la Poste

, parking de la Poste de 10h30 à 11h05 à Auriol , parking du Cours du 4 septembre

, parking du Cours du 4 septembre de 11h35 à 12h10 à Trets , parking de la Ferme

, parking de la Ferme de 12h30 à 13h à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Place Malherbe

MARDI 25 JUILLET

de 8h20 à 9h10 à Marseille, sous l'Ombrière du Vieux-Port

de 9h30 à 10h10 à Marseille, sur le parking face à la SCO Sainte-Marguerite , croisement du Boulevard de Sainte-Marguerite et du Boulevard de la Pugette

, croisement du Boulevard de Sainte-Marguerite et du Boulevard de la Pugette de 10h30 à 11h à Marseille, sur le parking du Cinéma Les 3 Palmes à la Valentine

à la Valentine de 11h35 à 12h05 à Marseille, sur la Place des Héros de Château-Gombert , devant l'église et le musée du Terroir Marseillais

, devant l'église et le musée du Terroir Marseillais de 12h40 à 13h15 à Marseille, sur le parking supérieur de Grand-Littoral

MERCREDI 26 JUILLET

de 8h35 à 9h05 à Lorgues , parking de la police municipale et du cinéma

, parking de la police municipale et du cinéma de 9h35 à 10h au Cannet-des-Maures , parking de la Poste

, parking de la Poste de 10h35 à 11h à Carnoules , parking du supermarché face à la locomotive

, parking du supermarché face à la locomotive de 11h35 à 12h à La Crau , parking de l'Office de Tourisme

, parking de l'Office de Tourisme de 12h45 à 13h15 au Beausset, esplanade Charles de Gaulle près de l'Office de Tourisme et La Poste

JEUDI 27 JUILLET

de 8h20 à 9h à Salon-de-Provence , Place Morgan

, Place Morgan de 9h35 à 10h à Saint-Martin-de-Crau , parking de la Poste

, parking de la Poste de 10h35 à 11h à Miramas , parking du Théâtre de la Colonne

, parking du Théâtre de la Colonne de 11h35 à 12h à Fos-sur-Mer , parking de la Médiathèque

, parking de la Médiathèque de 12h45 à 13h15 à Gignac-la-Nerthe, parking de la Poste

VENDREDI 28 JUILLET

de 8h35 à 9h15 à Barjols , Fontaine Raynouard

, Fontaine Raynouard de 9h35 à 10h à Cotignac , parking de l'Office de Tourisme

, parking de l'Office de Tourisme de 10h35 à 11h à Brignoles , parking de l'Office de Tourisme

, parking de l'Office de Tourisme de 11h35 à 12h à Belgentier (lieu à définir)

(lieu à définir) de 12h45 à 14h à Toulon, devant le centre-commercial Mayol, vers les escalators

On résume ?

France Bleu Provence renouvelle ses "jingles" diffusés chaque quart d'heure à la fin des écrans promotionnels et publicitaires. Ces jingles, dans la voix de véritables auditeurs, mettent en avant les lieux, quartiers et monuments des communes de Provence. Du 24 au 28 juillet, notre animateur Cédric Frémi part à votre rencontre et vient vous enregistrer, en échange de cadeaux France Bleu Provence pour les plus rapides. Alors surtout soyez nombreux à venir le retrouver pour avoir ensuite le prestige de vous entendre dès la rentrée !

Et Aix-en-Provence alors ?

Courant août, nous vous inviterons directement à la radio pour enregistrer les jingles d'Aix-en-Provence et du nord du Pays d'Aix ! Ce sera l'occasion pour vous de visiter notre radio. Plus d'informations prochainement.