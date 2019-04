Entrée playlist radio du groupe caennais NOROY avec "Paradis blanc".

A découvrir d’urgence la reprise incroyable de ce classique de la chanson française "Paradis blanc" de Michel BERGER réinterprété par NOROY.

Après deux premiers singles « Thinking », le duo normand Noroy présente son premier EP « Naema ». Tiré du patrimoine linguistique normand, « naema » signifie « le commencement », et c’est justement l’idée que le duo a choisi de suggérer via cet EP. Cet EP est un véritable témoignage de l’amitié et de la magnifique histoire que souhaitent raconter Brice et Clément.