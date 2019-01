Envie d'avoir peur ? Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer est de retour

C'est notre dose de frissons annuelle et on ne s'en passerait pour rien au monde. Tour d'horizon des films en compétition de cette 26è édition du Festival du Film Fantastique de Gérardmer.

Gérardmer, France

26 ans que le Festival terrifie les Géromois. Comme tous les ans, France Bleu y sera pour vous faire vivre au plus près ce rendez-vous vosgien incontournable. Le Festival International du Film Fantastique de Gérardmer vous attend du 30 janvier au 3 février 2019 sur les bords du lac.

Le Jury

#Gérardmer2019 [PRÉSIDENTS DU JURY] Le Jury des Longs Métrages sera co-présidé par les réalisateurs, scénaristes, producteurs et comédiens français : Benoît Delépine & @GustaveKervern.

© DR pic.twitter.com/E1BsKEaBOO — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) January 16, 2019

Sous la houlette de Benoït Delépine et Gustave Kevern (que les aficionados de Groland sur Canal + connaissent bien), le jury est composé de l'actrice Ana Girardot, du réalisateur/scénariste Fabrice du Welz, de la comédienne Marie Gilain, de l'actrice Àstrid Bergès-Frisbey, le réalisateur/scénariste Yann Gonzalez et enfin, Vanessa Demouy, de retour au Festival après sa participation en 1998.

#Gérardmer2019 [LE JURY] La comédienne et mannequin Vanessa Demouy, membre du Jury. @VanessaDemouy ©P. Moulu pic.twitter.com/FiYib1mGNF — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) January 16, 2019

Les films en compétition

Parmis les 10 long-métrages en compétition, 3 sont des premiers films de réalisateur. Parmi eux : le film d'ouverture Escape Game de l'americain Adam Robitel,

Aniara de Pella Kagerman,

Endzeit - Ever After film allemand de Carolina Hellsgard,

Lifechanger film canadien de Justin MacConnell,

Puppet Master : The Little Reich film américain de Sonny Laguna et Tommy Wiklund,

Rampant film sud-coréen de Kim Sung-Hoon,

The Dark premier film autrichien de Justin P. Lange,

The Unthinkable premier film suédois du collectif Crazy Pictures,

The Witch : part 1. The Subversion film sud-coréen de Park Hoon-jung

Parmis les films hors compétition projetés pendant cette semaine du fantastique vous retrouvez également :

Freaks premier film américain d’Adam Stein et Zach Lipovsky

Mandy film américano-belgico-anglais de Panos Cosmatos

ou encore le film français L'heure de la sortie

#Gérardmer2019 [HORS COMPÉTITION] DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE film américain de Dean DeBlois. @UniversalFr ©DR pic.twitter.com/WLnii15UPI — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) January 16, 2019

En plus des diverses compétitions et projections, le Festival organise des Master Class orchestrées cette année par les deux invités d'honneur : l'acteur culte Udo Kier et le nouveau prodige de l'horreur américain Eli Roth.

Dans toute la ville, des animations vous seront proposées, d'une escape room à une montgolfière en passant par Les Vitrines Fantastiques :

#Gérardmer2019 [VITRINES FANTASTIQUES] Comme chaque année, les commerçants de Gérardmer sont invités à décorer leurs vitrines en s’inspirant de l’affiche, l'occasion pour les passants et festivaliers d'être plongés dans une ambiance fantastique pic.twitter.com/JrzjgX6FmA — Festival de Gérardmer (@Fantastic_arts) January 16, 2019

Vous l'avez compris, Gérardmer est prêt à frissonner, à trembler, à hurler pendant une petite semaine et France Bleu Lorraine ne vous oublie pas... des pass VIP sont à gagner pour assister à toutes les projections ! Restez-bien à l'écoute et bonne chance à tous.