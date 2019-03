Envolez-vous vers le Futuroscope avec Air France en jouant sur France Bleu Provence

Cadeau exceptionnel dans "Le Coffre" ! France Bleu Provence vous offre vos billets d'avion Hop ! Marseille/Nantes et votre séjour en famille au Futuroscope de Poitiers.

Futuroscope : le bonheur est dans le Parc !

NOUVEAU ! Dès avril, découvrez Futuropolis, la ville des enfants. Eclats de rire garantis avec les nouveautés : on bondit sur les nouveaux trampolines aquatiques et on fait déraper son bateau dans le nouveau manège nautique !

Aussi, revivez le voyage de Solar Impulse avec Planet Power, le premier avion à faire le tour du monde à la seule énergie solaire et les pieds dans le vide, planez autour du monde, dans l’Extraordinaire Voyage, élue meilleure attraction européenne.

Et toujours, les autres grandes attractions du Parc riches en émotions : Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les Robots, la Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins... et à la nuit tombée, l’Aquaféerie imaginée par Le Cirque du Soleil qui vous transporte au pays des étoiles !

- B.Comtesse/D LAMING, Architecte/Parc du Futuroscope

France Bleu Provence vous offre votre séjour en famille au Futuroscope

Un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 16 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour deux jours consécutifs, l’accès à l’aquaféerie nocturne, une nuit à l’hôtel du Futuroscope 1 étoile en chambre quadruple, les petits déjeuners, et les frais de dossiers.

Il ne comprend pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement et de parking, la restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors du séjour, soit 0.70 à 2€ (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis).

Et pour vous rendre au Futuroscope : embarquez à bord d'un avion Hop ! au départ de Marseille

4 billets d'avion allers retours Marseille/Nantes valables jusqu'au 30 juin 2019 sur le réseau Hop ! Air France.

Le trajet entre l'aéroport de Nantes et le Parc du Futuroscope (Poitiers) restera à la charge du gagnant.

Comment jouer ?

Ecoutez France Bleu Provence (nos fréquences) et participez au jeu "Le Coffre". Pour ouvrir le coffre, trouvez la combinaison à 4 chiffres dans le bon ordre.

Jouez entre 6h et 7h, à 10h45, 15h45 et à tout moment de la journée, week-end compris !