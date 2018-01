Cadeau exceptionnel dans "Le Provence Poursuite", le jeu des énigmes de France Bleu Provence. Gagnez un séjour à Paris au départ de Marseille en partenariat avec Hop! Air France.

Un week-end en amoureux au cœur de la Capitale à gagner

Deux billets aller-retour Marseille/Paris avec la compagnie Hop! Air France

Hop! Air France Deux nuits pour deux personnes à l'Intercontinental Paris Le Grand, à deux pas de l'Opéra Garnier, et les petits déjeuners au Café de la Paix

L'Hôtel Intercontinental Paris Le Grand

Comment gagner ?

Jouez au "Provence Poursuite" du lundi 22 au vendredi 29 janvier 2018.

Soyez le plus rapide de la semaine à résoudre l'énigme. Partez à la recherche d'une commune, d'un quartier de Marseille, d'une œuvre, d'un personnage, d'une spécialité, d'un monument... la réponse se trouve forcément en Provence !

Inscrivez-vous au 04.42.38.08.08. à 15h55, 16h55 et 17h55 et participez au "Provence Poursuite" avec Cédric Frémi à 16h15, 17h15 et 18h15.