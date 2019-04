Eric Favre Festival Sport Sante à Nice Acropolis les 13 et 14 Avril

Pour la première fois en France, venez participer à un événement familial inédit et passionnant ! Découvrez le Sport et ses bienfaits sur la Santé à travers 2 jours pleins de surprises

Des compétitions sportives professionnelles et amateurs, des démonstrations et des animations et activités ludiques autour d'un grand nombre de sports, connus ou plus confidentiels.

Une exposition temporaire sera présentée par le Musée National du Sport de Nice.

De nombreuses conférences sur les 2 jours vont donner la parole à des médecins , des thérapeutes, nutritionnistes, sportifs de haut niveau, président d’Associations santé

Un important village d’exposants va donner la part belle à la nutrition sportive, les formations, les textiles, équipements sportifs, santé, et nombre d’associations liées au monde sportif et la santé.

Partagez également un moment convivial autour du Healthy Bar qui vous fera découvrir cocktails à base de jus de fruits protéinés, et des smoothies