Escale du Queen Mary II à Cherbourg. A suivre sur France Bleu Cotentin.

Il y aura sûrement beaucoup de monde à quai pour le retour du Queen Mary II à Cherbourg vendredi 23 juin. Plus de 2000 passagers vont embarquer depuis la Gare Maritime Transatlantique (Cité de la Mer).

Le célèbre paquebot de la Cunard est attendu quai de France dès 6 heures vendredi 23. Il repartira à 18h pour rallier Saint-Nazaire d'où sera donné dimanche le départ de "The Bridge", une course transatlantique où il se mesurera aux trimarans géants les plus rapides du monde, skippers par les grands noms de la voile, François Gabart, Thomas Coville, ou Yves Le Blevec.

Fait rare, Cherbourg ne sera pas une simple escale mais le port d'embarquement de la croisière puisque ce sont 2000 passagers qui prendront place à bord entre 11h et 16h. A cette occasion ils seront exceptionnellement invités à emprunter le trajet original à l'intérieur de la gare maritime, le même que celui qu'effectuaient les passagers des années 30. Ils graviront le grand escalier de l'ancienne gare aujourd'hui Cité de la Mer puis traverseront la magnifique salle des pas perdus, puis la salle des bagages.

Pour ceux qui veulent accompagner au plus près le géant des mers lors de son départ, il sera possible de monter à bord de l'Adèle, ou du voilier le Malino. L'embarquement est prévu à 17h et le retour entre 18h30 et 20h.