Estivales 2 Cattenom : deux jours de musique et de fête avec France Bleu Lorraine

Rendez-vous à Cattenom les 1 et 2 juin prochains pour la 12ème édition des "Estivales 2 Cattenom" : concerts gratuits, marché du terroir, brocante et de nombreuses animations vous attendent tout au long du week-end .

Deux jours de musique et de fête !

Les Estivales 2 Cattenom sont de retour pour la 12ème édition les samedi 1 et dimanche 2 juin prochains.

Une multitude de concerts (gratuits !) vous attendent, mais également des animations et démonstrations, brocante et marché du terroir : il y en a pour tous les goûts !

Les Estivales 2 Cattenom

Sur les deux places installées à Cattenom (Esplanade et place St Vincent de Paul), la programmation musicale vous accompagnera tout au long de ce week-end festif.

Orchestres et fanfares (Top Fanfare)

Musiques celtiques (Rebels and Pipers )

Opal Océan

Di Originale Willerthaler

Harmonies et Big Band CLC - Lorraine Big Band Orchestra)

Tout le programme est à retrouver ici

Même lors de vos déambulations dans les ruelles parsemées de brocanteurs (dimanche dès 6h) et de producteurs.trices lors du marché du terroir et de l'artisanat (samedi à partir de 18h et dimanche dès 9h), la musique ne manquera pas.

Les animations

Petit train touristique (gratuit)

Exposition de véhicules anciens Démonstration d'arts martiaux (judo, aïkido, iaïdo)

Baptêmes de Trike

Manèges pour enfants

Venez nombreux !