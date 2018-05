France Bleu Gironde est partenaire de la 15ème édition du festival de musique classique : Les Estivales de Musique en Médoc

Véritable tremplin pour les artistes qui se produisent pour la plupart pour la première fois en France, ce festival ne programme que les grands lauréats des grands concours internationaux de musique classique et de chant lyrique, dans les plus beaux châteaux du Médoc : Château Cantemerle, château Ormes de Pez, Château Lafite-Rothschild, château Batailley et au château Branaire-Ducru.

Pour sa 15e édition, les Estivales de musique en Médoc accueille le Quatuor féminin Akilone (Premier prix Concours de Bordeaux 2016), les lauréats du Concours Reine Elisabeth Bruxelles 2017, Bruno Philippe, Aurélien Pascal et Yan Levionnois ; Le pianiste tchèque Lukas Vondracek (Premier prix concours Reine Elisabeth Bruxelles 2016), la soprano multi-primée Elsa Dreisig (Premier prix Opéralia – Placido Domingo 2016...) ainsi que la harpiste Anaïs Gaudemard (Second prix concours ARD Munich 2016).

Ce millésime est marqué par une soirée de clôture exceptionnelle « hors château » donnée le 12 juillet 2018 à l’Auditorium de Bordeaux avec le guitariste Thibault Cauvin, le mandoliniste Julien Martineau et l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Jonathon Hayward (Grand prix Concours de Besançon 2015). Une soirée présentée par Frederic Lodeon.

A noter que le festival organise pour la première fois, un concert à la maison d'arrêt de Gradignan.

Tous les concerts commencent à 21h et sont suivis d’une dégustation des vins des châteaux ( excepté concert du 12 juillet).